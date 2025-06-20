РАН одобрила итоги реализации дорожной карты по квантовым вычислениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Научный совет Российской академии наук (РАН) одобрил результаты мероприятий дорожной карты развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления», реализуемой под руководством Росатома. Об этом сообщила директор госкорпорации по квантовым технологиям Екатерина Солнцева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Вчера был подписан протокол Академии наук, который фиксирует исполнение дорожной карты по квантовым вычислениям на уровне 107%. Со вчерашнего дня результаты дорожной карты официально считаются принятыми Академией наук», — сообщила Солнцева в ходе бизнес-завтрака «Квантовый прорыв: от инвестиций в науку к бизнес-проектам».
Комментируя итоги реализации дорожной карты, глава Росатома Алексей Лихачев отметил, во-первых, рывок, который совершила Россия в области квантовых технологий за последние годы, и, во-вторых, необходимость применения квантовых технологий на практике. «Что я понимаю точно как следующий этап нашего служения — это перевод квантовой тематики в практическую плоскость. Мы все, как руководители компаний, мне кажется, должны в первую очередь рассуждать о том, какой полезный смысл в наших технологиях, в жизни страны, улучшении качества жизни людей будет достигнут благодаря этим квантовым компетенциям», — сказал гендиректор Росатома.
Росатом с 2020 года является ответственным за развитие высокотехнологичного направления «Квантовые вычисления». Программа внедрения квантовых вычислений, в т.ч. квантовых алгоритмов, в атомной отрасли запущена в 2024 году. На сегодняшний день проработано 17 различных проектов с применением квантовых вычислений, по четырем из них получены оптимистичные результаты. В частности, разработаны квантовые алгоритмы и программное обеспечение для решения целого ряда задач, включая оптимизацию производства, хранение и поставки потребителям продукции, моделирование процессов теплопереноса и теплопередачи с помощью решения системы линейных уравнений, оптимизацию плана выполнения производственных заказов с учетом технологического маршрута, а также оптимизацию в цифровых двойниках производственных объектов с использованием имитационного моделирования. Для повышения квантовых компетенций в атомной отрасли свыше 150 специалистов уже прошли повышение квалификации в рамках соответствующих программ в корпоративной академии Росатома.
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