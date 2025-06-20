РАН одобрила итоги реализации дорожной карты по квантовым вычислениям

Росатом с 2020 года является ответственным за развитие высокотехнологичного направления «Квантовые вычисления». Программа внедрения квантовых вычислений, в т.ч. квантовых алгоритмов, в атомной отрасли запущена в 2024 году. На сегодняшний день проработано 17 различных проектов с применением квантовых вычислений, по четырем из них получены оптимистичные результаты. В частности, разработаны квантовые алгоритмы и программное обеспечение для решения целого ряда задач, включая оптимизацию производства, хранение и поставки потребителям продукции, моделирование процессов теплопереноса и теплопередачи с помощью решения системы линейных уравнений, оптимизацию плана выполнения производственных заказов с учетом технологического маршрута, а также оптимизацию в цифровых двойниках производственных объектов с использованием имитационного моделирования. Для повышения квантовых компетенций в атомной отрасли свыше 150 специалистов уже прошли повышение квалификации в рамках соответствующих программ в корпоративной академии Росатома.