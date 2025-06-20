В Омской области выявлено более 600 опасных мест для купания

Местные жители, как правило, выбирают для отдыха водоёмы, которые не прошли проверку на безопасность, рассказали в ведомстве. В связи с этим в регионе проводятся профилактические акции, в которые вовлечены старосты населённых пунктов, сотрудники местных администраций и общественные активисты. Также за порядком у воды следят полицейские.