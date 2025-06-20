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В Омской области выявлено более 600 опасных мест для купания

С начала года в водоёмах утонуло 15 человек.

Источник: Om1 Омск

В МЧС России по Омской области сообщили о наличии 90 опасных мест для купания в черте Омска, а в целом по области их насчитывается более 600.

Местные жители, как правило, выбирают для отдыха водоёмы, которые не прошли проверку на безопасность, рассказали в ведомстве. В связи с этим в регионе проводятся профилактические акции, в которые вовлечены старосты населённых пунктов, сотрудники местных администраций и общественные активисты. Также за порядком у воды следят полицейские.

С начала года в водоёмах Омской области утонуло 15 человек. Летние трагедии чаще всего происходят в местах, не предназначенных для купания.