Опубликован прогноз магнитных бурь на 21 июня 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
21 июня ожидается слабая магнитная буря, мощность которой составит 3 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Буря не отступит долгое время, более того, 22 июня она усилится до 4 баллов, а 24 июня вовсе до 6 баллов.
Геошторм будет слабым, но очень долгим. Из-за этого могут появиться следующие симптомы: небольшое головокружение, мигрени и головные боли, перепады давления и апатия, разбитость.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.