Опубликован прогноз магнитных бурь на 21 июня 2025 года

21 июня ожидается слабая магнитная буря, мощность которой составит 3 балла. Она начнется в 18:00 по красноярскому времени. Буря не отступит долгое время, более того, 22 июня она усилится до 4 баллов, а 24 июня вовсе до 6 баллов.