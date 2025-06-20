Двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Двое бойцов из Иркутской области вернулись из украинского плена. Еще один обмен военнопленными произошел 19 июня в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
— Среди вернувшихся — жители Зимы и Боханского района. Сейчас они возвращаются в Москву, там пройдут медицинское обследование, — рассказала уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутскую область из плена вернулись пятеро бойцов. Они родом из областного центра, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Тулуна и Аларского района.