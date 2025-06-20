Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена

Парни — жители Зимы и Боханского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Двое бойцов из Иркутской области вернулись из украинского плена. Еще один обмен военнопленными произошел 19 июня в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Среди вернувшихся — жители Зимы и Боханского района. Сейчас они возвращаются в Москву, там пройдут медицинское обследование, — рассказала уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутскую область из плена вернулись пятеро бойцов. Они родом из областного центра, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Тулуна и Аларского района.