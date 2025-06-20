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Карантин из-за амброзии ввели в Аксайском районе Ростовской области

Более 90 га земель объявили карантинной территорией из-за амброзии в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области из-за распространения амброзии ввели карантин на площади в 96,6 га. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как уточнили в ведомстве, под особый контроль взяли сам очаг с сорняком в Ленинском сельском поселении (17,2 га), а также буферную зону вокруг очага (79,3 га).

На территории, где ввели карантин, нельзя выращивать семенной материал и пасти скот. Также запрещено использовать грунт. При этом вывозить продукцию на продажу можно только при отсутствии в ней плодов-семянок амброзии.

Ограничения будут актуальны до снятия карантина.

Напомним, корни амброзии полыннолистной снижают плодородие земель, а также угнетают яровые хлеба и пропашные культуры. Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, он может оставаться жизнеспособным около 40 лет. Более того, растущая амброзия часто вызывает у людей аллергические реакции.

Если в какой-либо продукции (в семенах, пшенице, подсолнечнике, кукурузе и других культурах) находят амброзию, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны.

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