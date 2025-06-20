Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

«Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве, в 1961 году окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Уже во время учебы в институте он начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО страны. Совсем молодым специалистом вошел в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка “Межа-М” и “Межа-200”. Участвовал в создании автоматизированных систем на новой элементной конструкторско-технологической базе для радиотехнических войск (“Нива”, “Основа”, “Основа-1”)», — отмечается в сообщении.