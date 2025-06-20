Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Генеральный конструктор системы ПВО Москвы, академик Яков Безель скончался на восемьдесят седьмом году жизни, сообщила в пятницу пресс-служба АО «Концерн ВКО “Алмаз-Антей”.
«Выдающийся ученый, внесший огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Яков Владимирович был не только одаренным конструктором, но и талантливым преподавателем, вырастившим целое поколение неординарно мыслящих ученых. Будучи глубоким, думающим человеком, он оставил богатое творческое наследие — множество научных трудов и книг по истории развития систем ПВО», — говорится в некрологе, обнародованном пресс-службой концерна.
«Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве, в 1961 году окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Уже во время учебы в институте он начал работать в НИИ-5 — головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО страны. Совсем молодым специалистом вошел в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона полка “Межа-М” и “Межа-200”. Участвовал в создании автоматизированных систем на новой элементной конструкторско-технологической базе для радиотехнических войск (“Нива”, “Основа”, “Основа-1”)», — отмечается в сообщении.
В должности первого заместителя главного конструктора, а затем и главного конструктора работал над автоматизированной системой зенитной ракетной бригады «Байкал».
Являлся генеральным конструктором сложнейшей территориальной автоматизированной системы управления специального назначения — централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района, затем работал над ее модернизацией.
Отмечается, что под руководством академика Безеля создавались Единая автоматизированная радиолокационная система федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, автоматизированная радиотехническая система для пограничных застав и отрядов погранвойск России, командно-сигнальная система воздушно-космической обороны и многие другие.
Целый ряд разработанных им систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону страны.
«Яков Владимирович — лауреат госпремии и премии правительства РФ, награжден орденом “Знак Почета”, имеет более десяти ведомственных наград, заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук, профессор, член Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Автор более 90 научных трудов, изобретений и патентов. Я. В. Безель трудился на благо отечества в концерне ВКО “Алмаз-Антей” до последнего дня своей жизни. Его имя занимает почетное место в списке отечественных ученых мирового уровня», — добавили в пресс-службе концерна.