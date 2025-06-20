Эксперты рассказали: в Самаре моют дороги в дождь потому что так лучше и чище

Жителям Самары, как и полагается настоящим горожанам, не чужды заботы о родном городе.
Особо активные граждане с готовностью указывают на то, что, по их мнению, делается неправильно — например, когда уборочные машины выезжают на дороги в дождливую погоду.
«Зачем лить воду в дождь?» — недоумевают они.
Однако представители АСАДО («Агентство по содержанию автомобильных дорог») решили развеять мифы и объяснили, почему мойка дорог в непогоду — не прихоть, а продуманная и даже экономически выгодная мера. Об этом рассказала ГТРК «Самара».
По их словам, мытьё асфальта во время дождя — это не парадокс, а технология, основанная на простых физических принципах. И вот почему:
Грязь становится мягкой и податливой.
Сухая пыль, застарелые пятна масла, песко-соляная смесь — всё это сложно удалить обычной струёй воды. Но дождь предварительно размягчает загрязнения, делая их более податливыми. Это облегчает работу спецтехники и позволяет добиться лучшего результата за меньшее время.
Экономия воды — реальная цифра в бюджете.
Когда асфальт уже намок, для очистки требуется меньше воды из цистерн машин. То есть природное замачивание играет на руку коммунальщикам, позволяя им сэкономить значительный объём ресурса.
Моющие средства работают эффективнее.
На мокром покрытии химические составы распределяются равномернее, лучше проникают в слои грязи и быстрее её нейтрализуют. Это значит, что улицы становятся чище, а расход реагентов снижается.
Дождь — первый помощник в борьбе с растворимыми загрязнениями.
Вода сама по себе смывает часть мелкого мусора и водорастворимых частиц. И уборочной технике остаётся лишь удалить то, с чем дождь не справился — например, жирные пятна или твёрдые отложения.
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