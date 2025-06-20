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Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В Алматы продолжаются плановые работы по реконструкции инженерных сетей и замене технологического оборудования на объектах водоснабжения, направленные на повышение надежности и устойчивости системы водоснабжения, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц:

  • Толоконникова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Сатпаева.

Административные и коммерческие объекты:

  • Лицей-интернат им. Беркимбаевой
  • ЦОН Ауэзовского района
  • Колледж по ул. Жандосова, 63
  • Техникум по ул. Жандосова, 65
  • Академия экономики по ул. Жандосова, 59
  • НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51
  • Госпиталь Минобороны, Жандосова, 53

«Алматы су» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием.

По всем вопросам можно звонить по номеру 274−66−66.