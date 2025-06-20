Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В рамках данных работ 24 июня 2025 года с 08:00 до 18:00 планируется временное отключение холодной воды в контуре улиц:
- Толоконникова — Жандосова — Берегового — Шаляпина — Сатпаева.
Административные и коммерческие объекты:
- Лицей-интернат им. Беркимбаевой
- ЦОН Ауэзовского района
- Колледж по ул. Жандосова, 63
- Техникум по ул. Жандосова, 65
- Академия экономики по ул. Жандосова, 59
- НИИ животноводства, ул. Жандосова, 51
- Госпиталь Минобороны, Жандосова, 53
«Алматы су» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и потребителей отнестись с пониманием.
По всем вопросам можно звонить по номеру 274−66−66.