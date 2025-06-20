Мединский в шутку посоветовал жить на два дня пораньше

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить «дня на два пораньше», чтобы знать котировки биржи.
«Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу», — пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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