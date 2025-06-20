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МИД Казахстана: еще 144 гражданина страны вернулись из Ирана и Израиля

АСТАНА, 20 июн — Sputnik. Казахстанцев продолжают возвращать из Ирана и Израиля, сообщили в МИД республики.

Источник: Пресс-служба МИД Казахстана

МИД Казахстана обратился к согражданам в Иране и Израиле.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников, из Ирана 78 граждан.

говорится в сообщении ведомства

По данным дипломатов, из Израиля казахстанцы добирались через территорию Египта, а их Ирана — разными путями:

  • через Армению — 73,
  • Азербайджан — 2,
  • Туркменистан — 3.

Казахстан эвакуировал 109 своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке.

Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.

подчеркнули в МИД республики

Дипломаты поблагодарили власти Израиля, Египта и Армении, а также иранских, азербайджанских и туркменских коллег за поддержку в эвакуации казахстанцев.