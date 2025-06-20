МИД Казахстана: еще 144 гражданина страны вернулись из Ирана и Израиля

МИД Казахстана обратился к согражданам в Иране и Израиле.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан в рамках координированных эвакуационных мероприятий вывезло из Израиля 66 соотечественников, из Ирана 78 граждан.
По данным дипломатов, из Израиля казахстанцы добирались через территорию Египта, а их Ирана — разными путями:
- через Армению — 73,
- Азербайджан — 2,
- Туркменистан — 3.
Казахстан эвакуировал 109 своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке.
Казахстанские дипломаты в Иране и Израиле продолжают работу по обеспечению необходимой консульско-правовой помощи своим гражданам.
Дипломаты поблагодарили власти Израиля, Египта и Армении, а также иранских, азербайджанских и туркменских коллег за поддержку в эвакуации казахстанцев.