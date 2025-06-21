Кроссворд на 21 июня 2025

21 июня отмечаем день рождения культового рок-музыканта Виктора Цоя, чье имя по-прежнему ассоциируется с переменами, свободой и правдой, сказанной простыми словами. Его песни стали символом 80-х и до сих пор находят отклик у людей разных возрастов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить факты из жизни легендарного исполнителя.