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Кроссворд на 21 июня 2025

21 июня отмечаем день рождения культового рок-музыканта Виктора Цоя, чье имя по-прежнему ассоциируется с переменами, свободой и правдой, сказанной простыми словами. Его песни стали символом 80-х и до сих пор находят отклик у людей разных возрастов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить факты из жизни легендарного исполнителя.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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