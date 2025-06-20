Во время чествования лучших преподавателей и студентов вузов 20 июня во Дворце Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время. Фрагмент видео с этой встречи опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Обращаясь к собравшимся с приветственной речью, Александр Лукашенко призвал молодежь смело идти к своим целям, не пасовать перед трудностями и верить в себя.
«Сейчас наступает ваше золотое время. Не бойтесь трудностей и сложных задач. И, как я всегда говорю, делайте все вовремя, не откладывайте на потом. Не отступайте, если ошибетесь», — отметил президент.
Александр Лукашенко напомнил молодым людям, удостоенным государственных наград, о важности их вклада в процветание родной страны.
«Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над нашей страной. Это самое дорогое, что мы — старшее поколение — смогли сохранить для вас», — подчеркнул Александр Лукашенко.
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