На предприятии Новочеркасска завершен успешный цикл проверок

Начиная с 2024 года и вплоть до начала текущего аудита, предприятие активно работало над улучшением своей системы менеджмента бизнеса (СМБ), внедряя меры, направленные на постоянное повышение её эффективности. Одним из значимых шагов стало внедрение ключевого показателя эффективности, отражающего уровень удовлетворенности всех ключевых участников — покупателей, сотрудников, партнеров-поставщиков и финансовых учреждений.