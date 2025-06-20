На предприятии Новочеркасска завершен успешный цикл проверок

С целью подтверждения соответствия установленным требованиям системы менеджмента качества, безопасности продукции или услуг в организациях часто проводится ресертификационный аудит. В очередной раз такой аудит прошел на площадках Новочеркасского электровозостроительного завода. Проверка подтвердила соответствие системы менеджмента бизнеса высоким требованиям Объединения производителей железнодорожной техники.
Систему менеджмента бизнеса аудиторам представил генеральный директор НЭВЗа Евгений Васильевич Гридасов. Он рассказал о стратегических направлениях развития предприятия, о поддержке и улучшениях СМБ.
Во время аудиторской проверки было осуществлено тщательное изучение различных производственных этапов, включая процедуры оценки приобретенных материалов, контроль над деятельностью поставщиков и их развитие, другие важные аспекты производственного процесса.
Начиная с 2024 года и вплоть до начала текущего аудита, предприятие активно работало над улучшением своей системы менеджмента бизнеса (СМБ), внедряя меры, направленные на постоянное повышение её эффективности. Одним из значимых шагов стало внедрение ключевого показателя эффективности, отражающего уровень удовлетворенности всех ключевых участников — покупателей, сотрудников, партнеров-поставщиков и финансовых учреждений.
Аудиторами была положительно отмечена работа предприятия, направленная на модернизацию системы менеджмента бизнеса. Это свидетельствует не только о повышении качества выпускаемой продукции, но и укреплении позиций предприятия среди конкурентов. Сейчас на заводе ведется активная разработка новой техники, улучшается производственная система, вводятся передовые цифровые решения. Осуществляется масштабная программа технического переоснащения, реорганизуется производство, внедряются новейшие технологии международного уровня.