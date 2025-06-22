Ответы на кроссворд от 21 июня 2025: интересные факты про Виктора Цоя

3. Ли

Брюс Ли оказал значительное влияние на формирование личности Виктора Цоя, который был его поклонником с юности. Цой воспринимал творчество как естественный процесс, утверждая, что он не «создает», а лишь «выходит на сцену и поет», видя себя частью образа. Эта восточная философия, схожая с идеями Брюса Ли, нашла отражение и в гриме Цоя: «след когтя», как символ духовной силы, использовался им на концертах и в фильме «Игла», как и самим Брюсом Ли в своих фильмах.