Ответы на кроссворд от 21 июня 2025: интересные факты про Виктора Цоя

По горизонтали:
1. Огонь
24 июня 1990 года на Большой спортивной арене «Лужники» состоялся последний концерт группы «Кино». По словам Юрия Айзеншписа, к началу мероприятия у стадиона образовалась километровая очередь. Было продано около 70 тысяч билетов, что превзошло результаты «Музыкального фестиваля мира» 1989 года. Концерт запомнился всеобщим восторгом и зажжением Олимпийского огня, который за всю историю СССР зажигался лишь четырежды.
2. Асса
Двухсерийная драма Сергея Соловьева «Асса» стала одним из ключевых киносвидетельств эпохи русского рока. Помимо сюжетной линии, фильм интересен участием групп «Аквариум», «Кино», «Браво» и «Союз композиторов», чья музыка являлась неотъемлемой частью повествования. Кульминацией стал эпизод с Виктором Цоем и песней «Хочу перемен», снятый в Зеленом театре парка Горького на концерте, организованном для массовки. Недовольство зрителей затянувшимися съемками привело к перевороту пожарной машины. Музыку к фильму создали Борис Гребенщиков и группа «Аквариум».
3. Ли
Брюс Ли оказал значительное влияние на формирование личности Виктора Цоя, который был его поклонником с юности. Цой воспринимал творчество как естественный процесс, утверждая, что он не «создает», а лишь «выходит на сцену и поет», видя себя частью образа. Эта восточная философия, схожая с идеями Брюса Ли, нашла отражение и в гриме Цоя: «след когтя», как символ духовной силы, использовался им на концертах и в фильме «Игла», как и самим Брюсом Ли в своих фильмах.
4. Текст
В конце 1970-х Виктор Цой познакомился с Андреем Пановым через Максима Пашкова, а затем и с Алексеем Рыбиным. Рыбин выступал в хард-рок группе «Пилигримы», а Цой играл на бас-гитаре в группе «Палата № 6». Общение с Пановым и Рыбиным подтолкнуло застенчивого Цоя к написанию собственных текстов. По воспоминаниям музыкантов, решающим моментом стала покупка двенадцатиструнной гитары на родительские деньги, после чего и появились первые песни Цоя.
5. Фамилия
Фамилия Цой — одна из наиболее распространенных и исторически значимых корейских фамилий. Известно, что предки Виктора Цоя происходили из города Вонджу, расположенного в провинции Канвондо (Республика Корея). В переводе с корейского «Цой» означает «высота».
По вертикали:
1. Игла
В 1989 году на экраны вышел фильм «Игла» — режиссерский дебют Рашида Нугманова, где Виктор Цой сыграл Моро, пытающегося спасти свою подругу от наркозависимости. В фильме также дебютировал как актер Петр Мамонов. Цой выступил не только актером, но и композитором. Картина стала лидером советского кинопроката. В 2010 году была выпущена версия «Игла Remix», с добавленными сценами и музыкой. Примечательно, что в «Remix» отец Виктора Цоя сыграл отца главного героя.
2. Стена
После смерти Виктора Цоя феномен «стен Цоя» охватил многие города постсоветского пространства, став неотъемлемой частью городского ландшафта. Точное количество этих стен неизвестно. Появление «стен Цоя» в начале 1990-х годов отражало ослабление государственного контроля над публичным пространством и стало необычным, но не уникальным явлением, поскольку подобные места памяти существовали в западных городах и ранее. Тем не менее, Виктор Цой был одним из первых музыкантов, увековеченных таким образом в столь большом количестве советских и постсоветских городов. Поклонники до сих пор оставляют у стен надломленные сигареты в знак памяти. В Москве одной из известных «стен Цоя» стала стена в Кривоарбатском переулке, которую поклонники группы исписали надписями, посвященными музыканту.
3. Учитель
Документальный фильм Алексея Учителя «Рок» стал одним из первых отечественных кинопроектов, посвященных русскому року. В центре сюжета — противостояние андеграундной рок-культуры и советской власти. Зрители в фильме могли посмотреть интервью с Виктором Цоем, снятые в котельной «Камчатка». В фильме приняли участие ключевые фигуры русского рока: Борис Гребенщиков, Антон Адасинский, Олег Гаркуша, а также группы «Аквариум», «АВИА», «АукцЫон», «ДДТ» и «Кино», чье творчество было практически не представлено на советском телевидении. По мнению критиков, Учитель рассматривал рок больше как социальное явление, а не просто музыкальное направление.
4. Котельня
«Камчатка» — бывшая котельная в Санкт-Петербурге, известная тем, что с 1986 по 1988 годы здесь работал кочегаром Виктор Цой. Котельная стала культовым местом, связанным с памятью о музыканте. Здесь репетировала группа «Кино» и проходили концерты ленинградских рок-музыкантов. В 2003 году котельная стала бесплатным клубом-музеем, посвященным Цою, группе «Кино» и ленинградскому рок-клубу. В музее представлены экспонаты, связанные с жизнью Цоя и историей рок-музыки. В 2006 году здание «Камчатки» планировали снести, но благодаря протестам поклонников было принято решение сохранить музей, расселив жильцов и открыв гостиницу после ремонта.
Интересные факты о Викторе Цое:
- Виктор Цой, который по образованию был художником, обладал талантом к живописи с раннего детства. Несмотря на то, что большинство его работ малоизвестны широкой публике, искусствоведы отмечают его самобытный художественный дар и созвучность с авангардистами. Подобно грузинскому примитивисту Нико Пиросмани, Цой рисовал на клеенках. Он был одним из ключевых представителей ленинградского андеграунда и входил в объединение «Новые художники». В 1988 году десять его работ выставлялись в Нью-Йорке. Цоя сравнивали с Энди Уорхолом, который даже присылал ему подарки. Первая выставка картин Цоя состоялась лишь в 2020 году в KGallery, куратором которой был Дмитрий Мишенин, экспозиция включала работы из архива Наталии Разлоговой.
- 26 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся аукцион, на котором были проданы личные вещи Виктора Цоя. Советский паспорт музыканта ушел с молотка за 9 миллионов рублей, записная книжка с телефонами друзей — за 3 миллиона рублей, а рукопись песни «Хочу перемен!» — за 3,6 миллиона рублей. Все предметы были найдены после смерти Цоя в квартире его друзей, где он часто бывал.
- При жизни Виктора Цоя его личность и творчество породили «киноманию» — уникальную субкультуру, выходящую за рамки обычного фанатства. «Киноманы» не просто поклонники творчества Цоя, они стремятся подражать ему во всем: от мимики и речи до стиля одежды и жизненных принципов, воспринимая музыканта как духовного наставника. Это привело к тому, что Богословское кладбище, место захоронения Цоя, и котельная «Камчатка» стали местами паломничества фанатов. В некоторых случаях подражание перерастает в стремление к «реинкарнации», когда поклонники пытаются заменить свою личность личностью музыканта. Примером может служить музыкант Сергей Кузьменко, живущий в Бостоне и пишущий песни в стиле группы «Кино».
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