В Минске скорректирован график работы метро в ночь с 20 на 21 июня

Движение поездов будет организовано по графику пятницы — с 5.30 20 июня до 2.30 21 июня. При этом вход на станции будет закрыт в 1.45, за исключением станции «Немига», которая продолжит прием пассажиров до 2.00. По традиции, вход на станцию «Купаловская» со стороны ул. Карла Маркса завершит работу 20 июня в 21.00.