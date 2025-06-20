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В Минске скорректирован график работы метро в ночь с 20 на 21 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением Республиканского праздника выпускников учреждений высшего образования «Самый лучший выпускной» скорректирован график работы Минского метрополитена в ночь с 20 на 21 июня 2025 года, сообщили БЕЛТА в столичной подземке.

Источник: БелТА

Движение поездов будет организовано по графику пятницы — с 5.30 20 июня до 2.30 21 июня. При этом вход на станции будет закрыт в 1.45, за исключением станции «Немига», которая продолжит прием пассажиров до 2.00. По традиции, вход на станцию «Купаловская» со стороны ул. Карла Маркса завершит работу 20 июня в 21.00.

Пассажиров просят заблаговременно приобретать жетоны и проездные документы, а также напоминают о возможности оплатить проезд бесконтактными банковскими картами и через мобильный сервис «Оплати».