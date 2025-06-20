Десятки тысяч домов остались без воды в Омской области из-за крупной аварии

Глобальную проблему создала авария на магистральном трубопроводе диаметром 1000 миллиметров «Троицкое — Шараповка». В связи с этим администрация оповещает жителей шести районов о прекращении водоснабжения 20 июня с 11−00 до 19−00. Точная временная граница объяснена в сообщении администрации проведением ремонтных работ на трубопроводе. Добавим, что согласно документу, без воды 8 часов находятся 45 520 домов в 90 населенных пунктов. Общее число людей, оставшихся без воды, составило 116 215 человек.