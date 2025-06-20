Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павлодаре выявлены массовые ошибки в списании штрафов

В Павлодарской области частные судебные исполнители возвратили около 2 миллионов тенге, ошибочно удержанных у граждан в виде двойной оплаты административных штрафов, передаёт BAQ.KZ.

Источник: pixels.com

По данным департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК по региону, факты повторных списаний средств были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Речь идёт о 85 исполнительных производствах, по которым жители области уже оплатили штрафы, однако из-за отсутствия уведомлений об оплате в системе, частные судебные исполнители повторно списывали средства с их счетов.

Так, один из таких случаев произошёл с жителем Павлодара, который оплатил штраф через банковское приложение. Однако, не уведомив об этом судебного исполнителя, спустя время с его счета были повторно удержаны 36 920 тенге.

Департамент взял ситуацию на контроль и продолжает принимать меры для исключения подобных случаев в будущем. Ведомство подчёркивает, что обеспечение достоверности данных и прозрачности процедур — один из приоритетов в деятельности Комитета.