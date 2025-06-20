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Соликамца, вырастившего коноплю, ждет суд

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1995 года рождения.

В Соликамске завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя 1995 года рождения. Мужчину обвиняют в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и незаконном хранении в крупном размере частей растений, содержащих наркотические средства, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В апреле участковые уполномоченные полиции получили информация о том, что в северной части города неизвестные лица выращивают в квартире наркосодержащие растения. К работе подключились оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков и быстро задержали предполагаемого виновника. Это был 30-летний наркозависимый мужчина.

Фигурант рассказал, что раньше покупал для себя части наркосодержащих растений через интернет, а когда это стало слишком дорогим удовольствием, решил выращивать коноплю самостоятельно. Через нелегальные источники он изучил статьи об устройстве лаборатории и культивировании растения, купил необходимое оборудование, удобрение и почву, снял квартиру. Создав все нужные конопле условия, соликамец высадил семена и стал за ними ухаживать.

Первый урожай аграрий получил в декабре прошлого года, а в феврале посеял новую партию и принялся ухаживать за растениями.

В арендованной квартире было обнаружено и изъято 23 куста. Экспертиза показала, что эти растения содержат наркотическое вещество.

Также правоохранители изъяли несколько пакетов и коробок с веществом растительного происхождения — частями конопли общей массой 632,5 грамма. Злоумышленник объяснил, что это его первый урожай, хранимый для личного потребления.

Растениевода поместили под стражу. Теперь уголовное дело передано в суд.