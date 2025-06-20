Соликамца, вырастившего коноплю, ждет суд

Фигурант рассказал, что раньше покупал для себя части наркосодержащих растений через интернет, а когда это стало слишком дорогим удовольствием, решил выращивать коноплю самостоятельно. Через нелегальные источники он изучил статьи об устройстве лаборатории и культивировании растения, купил необходимое оборудование, удобрение и почву, снял квартиру. Создав все нужные конопле условия, соликамец высадил семена и стал за ними ухаживать.