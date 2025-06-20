Врач из Самары Манцагова рассказала о профилактике диабета с помощью физнагрузок

Самарский эндокринолог Светлана Манцагова рассказала о пользе физических упражнений для профилактике сахарного диабета.
Медик подчеркивает, что физнагрузки играют ключевую роль не только в профилактике, но и контроле диабета.
Благодаря физическим упражнениям пациенты с диабетом повышают свою чувствительность к инсулину, у них снижается уровень сахара и риск сердечно-сосудистых болезней.
Также, нагрузки способствуют наращиванию мышечной массы и укреплению костей. В целом, у людей улучшается самочувствие и повышается качество жизни.
Тем не менее, при тренировках нужно пить много воды, контролировать уровень сахара и принимать больше углеводов.
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