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Уфимскую мэрию через обязали выплатить компенсацию морального вреда мальчику, которого укусила собака

Мэрию Уфы обязали компенсировать моральный вред укушенном собакой подростку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взыскала с администрации Уфы компенсацию за укус ребенка бездомной собакой. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в январе прошлого года, животное укусило 15-летнего подростка за правую ногу. Была проведена проверка и выяснилось, что местные власти не приняли мер по отлову безнадзорных собак. В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Инстанция удовлетворила требования ведомства и обязала мэрию выплатить пострадавшему 30 тысяч рублей.

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