Уфимскую мэрию через обязали выплатить компенсацию морального вреда мальчику, которого укусила собака

Инцидент произошел в январе прошлого года, животное укусило 15-летнего подростка за правую ногу. Была проведена проверка и выяснилось, что местные власти не приняли мер по отлову безнадзорных собак. В связи с этим прокуроры обратились в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.