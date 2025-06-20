+35 градусов и выше ожидается в Иркутской области на выходных

Местами в Иркутской области на выходных 21 и 22 июня ожидается потепление до +35 градусов и выше. Порывы ветра достигнут 5−10 метров в секунду. Днем температура будет +33…+38 градусов, ночью похолодает до +13…+18. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском УГМС.
— На территории областного центра будет ясно, без облаков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, столбик термометра днем поднимется до +34 градусов, — рассказали в Иркутском гидрометцентре.
На Байкале будет немного холоднее +25…+30 градусов. Местами ветер до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают, что из-за таких высоких температур, в большинстве районов области ожидается высокий и чрезвычайный классы пожароопасности лесов.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что за неделю клещи покусали 2347 жителей Приангарья. 53 из них заразились боррелиозом.