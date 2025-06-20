+35 градусов и выше ожидается в Иркутской области на выходных

Местами в Иркутской области на выходных 21 и 22 июня ожидается потепление до +35 градусов и выше. Порывы ветра достигнут 5−10 метров в секунду. Днем температура будет +33…+38 градусов, ночью похолодает до +13…+18. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском УГМС.