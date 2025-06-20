Суд заблокировал сайты двух омских частных наркологических клиник

Управление Роспотребнадзора по Омской области в судебном порядке добилось блокировки сайтов двух частных наркологических клиник в Омске.
Обе клиники рекламировали свои услуги по лечению зависимостей и сопутствующих расстройств психики. По закону на этот вид деятельности требуется лицензия. Однако в обоих случаях адрес в лицензиях организаций не совпадал с тем, который был указан на их страницах.
Роспотребнадзор подал исковые заявления о признании информации, размещенной на страницах клиник, противоправной и запрещенной к распространению в РФ. Фемида требования удовлетворила. Решения Куйбышевского районного суда вступили в законную силу.