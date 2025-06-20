Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заблокировал сайты двух омских частных наркологических клиник

С соответствующим иском к Фемиде обратился Роспотребнадзор.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Омской области в судебном порядке добилось блокировки сайтов двух частных наркологических клиник в Омске.

Обе клиники рекламировали свои услуги по лечению зависимостей и сопутствующих расстройств психики. По закону на этот вид деятельности требуется лицензия. Однако в обоих случаях адрес в лицензиях организаций не совпадал с тем, который был указан на их страницах.

Роспотребнадзор подал исковые заявления о признании информации, размещенной на страницах клиник, противоправной и запрещенной к распространению в РФ. Фемида требования удовлетворила. Решения Куйбышевского районного суда вступили в законную силу.