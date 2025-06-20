Суд заблокировал сайты двух омских частных наркологических клиник

Обе клиники рекламировали свои услуги по лечению зависимостей и сопутствующих расстройств психики. По закону на этот вид деятельности требуется лицензия. Однако в обоих случаях адрес в лицензиях организаций не совпадал с тем, который был указан на их страницах.