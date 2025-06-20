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16 млрд паролей утекли в сеть, включая популярные у белорусов Telegram и Google

В сеть утекли около 16 млрд учетных записей с паролями.

Источник: Комсомольская правда

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил о крупнейшей в мировой истории утечке паролей. В открытом доступе оказались 16 миллиардов учетных записей с паролями, включая популярные у белорусов Telegram и Google и ряд других.

«Информация в этих базах организована так, что злоумышленники могут легко использовать её для фишинга и захвата аккаунтов», — предупредили белорусские специалисты.

По их словам, теперь в зоне риска находятся все — и обычные пользователи, и компании, и разработчики.

Центр защиты персональных данных Беларуси рекомендует быстро смените пароли ко всем ключевым сервисам, особенно где нет двухфакторной аутентификации.

Кроме того, всегда использовать уникальные и надежные комбинации и храните пароли в менеджерах паролей.

Мы писали, что МВД Беларуси раскрыло подробности масштабного дела о торговле добавками под видом лекарств: «Упаковка стоила до 3 рублей, а продавали ее за 135 рублей».

А между тем, Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси.