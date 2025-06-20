16 млрд паролей утекли в сеть, включая популярные у белорусов Telegram и Google

Национальный центр защиты персональных данных Беларуси сообщил о крупнейшей в мировой истории утечке паролей. В открытом доступе оказались 16 миллиардов учетных записей с паролями, включая популярные у белорусов Telegram и Google и ряд других.
«Информация в этих базах организована так, что злоумышленники могут легко использовать её для фишинга и захвата аккаунтов», — предупредили белорусские специалисты.
По их словам, теперь в зоне риска находятся все — и обычные пользователи, и компании, и разработчики.
Центр защиты персональных данных Беларуси рекомендует быстро смените пароли ко всем ключевым сервисам, особенно где нет двухфакторной аутентификации.
Кроме того, всегда использовать уникальные и надежные комбинации и храните пароли в менеджерах паролей.
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