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Сербский ученый назвал даты появления «сильного» ИИ

Россия должна стать одним из первых разработчиков подобных систем, отметил проректор по научным исследованиям Университета Сингидунум Небойша Бачанин.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Первые полноценные системы «сильного» искусственного интеллекта появятся в мире после 2035 года, и одной из главных сфер для их применения станет разработка и оптимизация работы термоядерных реакторов. Такое мнение выразил на сессии ПМЭФ-2025 проректор по научным исследованиям Университета Сингидунум (Сербия) Небойша Бачанин.

«Появление первых систем “сильного” искусственного интеллекта не за горами, и их разработка произведет настоящую революцию в науке и технологиях за счет “человеческой” способности к самообучению и переформатированию своих мыслительных процессов. Я считаю, что эти системы появятся после 2035 года, и Россия должна стать одним из первых разработчиков таких систем», — сказал Бачанин.

По его словам, «сильный» искусственный интеллект позволит решить одну из самых прироритетных задач для человечества — создать стабильные и энергетически эффективные термоядерные реакторы. По его мнению, системы ИИ идеально подходят для изучения поведения плазмы в подобных установках и раскрытия механизмов и причин появления очагов нестабильности, мешающих поддерживать термоядерные реакции.

О «сильном» искусственном интеллекте.

Многие эксперты в области разработки ИИ предполагают, что человечеству в конечном итоге удастся создать компьютерную систему, которая приобретет способность мыслить и осознавать себя как отдельную личность. Подобные машины смогут совершенствовать себя при решении любого рода задач, что в перспективе резко ускорит научно-технологический прогресс и приведет к так называемой технологической сингулярности — взрывообразному и неуправляемому технологическому развитию цивилизации.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.