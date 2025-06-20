Сербский ученый назвал даты появления «сильного» ИИ

«Появление первых систем “сильного” искусственного интеллекта не за горами, и их разработка произведет настоящую революцию в науке и технологиях за счет “человеческой” способности к самообучению и переформатированию своих мыслительных процессов. Я считаю, что эти системы появятся после 2035 года, и Россия должна стать одним из первых разработчиков таких систем», — сказал Бачанин.