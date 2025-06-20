Фальков: на мегагранты России претендовали ученые примерно из 40 стран

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые примерно из 40 стран подали заявки на последний по времени конкурс мегагрантов в России. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Российская наука, российская сфера исследований и разработок открыта всем без исключения, кто по-доброму к нам относится и готов с нами сотрудничать. Лучшим подтверждением этому является, допустим, конкурс, который проводится с 2010 года благодаря нашему президенту, это конкурс мегагрантов. Последние итоги подводили в прошлый год — больше 39 стран-участников заявилось. И много из тех, кто стал победителем, — это коллеги не только из дружественных стран», — рассказал Фальков.
Притоку иностранных ученых, по словам Фалькова, не мешает и то, что условия для получения мегагрантов в последнее время «ужесточились». «Важно теперь полностью через какое-то время переехать и жить, и работать здесь, и создавать исследовательские коллективы. Это и на уровне заявок, причем это не последние люди. Мы понимаем, что для них это решение знаковое, поскольку, подавая заявку — это же публичное действие — они так или иначе ставят себя на суд общественности в той стране, где они есть. Тем не менее, люди идут на это», — отметил министр.
Среди стран, у которых есть взаимные научные перспективы с Россией, Фальков выделил государства Юго-Восточной Азии. «Вчера была делегация из Индонезии, а совсем недавно, в мае, приезжали коллеги из Малайзии. Я могу продолжить этот список — само собой, Китай. Все заинтересованы, и в научном плане это тоже интересные страны, где либо по широкому фронту идут, как наши коллеги из КНР, либо есть очень интересные наработки, где нужно и можно нам выстраивать коллаборации и соответствующее партнерство», — рассказал Фальков.
Коснувшись вопроса о затруднении публикации российских ученых в западных научных журналах, Фальков признал, что встречается и «откровенная дискриминация, вплоть до хамства». «Но в целом, если брать весь массив таких ключевых, значимых и цитируемых журналов, то публикации все равно идут, и международный обмен знаниями осуществляется», — отметил он.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будут работать тематические зоны «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.