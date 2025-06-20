Фальков: на мегагранты России претендовали ученые примерно из 40 стран

Притоку иностранных ученых, по словам Фалькова, не мешает и то, что условия для получения мегагрантов в последнее время «ужесточились». «Важно теперь полностью через какое-то время переехать и жить, и работать здесь, и создавать исследовательские коллективы. Это и на уровне заявок, причем это не последние люди. Мы понимаем, что для них это решение знаковое, поскольку, подавая заявку — это же публичное действие — они так или иначе ставят себя на суд общественности в той стране, где они есть. Тем не менее, люди идут на это», — отметил министр.