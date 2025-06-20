В Тюмени выявили более 20 нелегалов, работающих на кладбище

Отмечается, что из числа нарушителей 13 иностранцев привлечены к ответственности за несвоевременную постановку на миграционный учёт. На пятерых составлены административные протоколы за уклонение от прохождения иммиграционного контроля. Трое за отсутствие правоустанавливающих документов будут выдворены за пределы России. Ещё один привлечён к ответственности за повторное нарушение миграционного законодательства.