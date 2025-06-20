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Капитальный ремонт БСМП Таганрога начнут уже в 2025 году

Власти нашли подрядчика для реконструкции БСМП Таганрога, работы планируют начать в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Таганроге планируют приступить к первому этапу масштабной реконструкции городской БСМП. Контракт заключили министерство строительства региона и ГК «ЕКС», говорится на сайте администрации приморского города.

Планы по обновлению медицинского учреждения обсудили на совещании под руководством первого замглавы донского минстроя Сергея Вифлянцева.

Один из основных вопросов был связан с зелеными насаждениями на территории БСМП: из 1073 деревьев 413 оказались аварийными, 660 находятся в удовлетворительном состоянии.

Во время реконструкции потребуется убрать часть деревьев. На их месте возведут новый лечебно-диагностический корпус, пропускной пункт, котельную, кислородную станцию и некоторые другие объекты.

После завершения работ на территорию БСМП собираются завезти 232 дерева и 1900 кустарников. На компенсационные высадки выделили свыше 70 млн рублей, эти деньги поступят в городской бюджет.

Глава Таганрога Светлана Камбулова поручила провести консультативный совет с участием общественности и решить, где разместить компенсационные посадки.

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