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В Иркутск прибудет поезд из Пхеньяна

Это состоится 21 июня впервые за пять лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночь с 20 на 21 июня в Иркутск прибудет поезд из Пхеньна. Железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей было приостановлено с 2020 года из-за коронавируса. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе министерства транспорта РФ.

— Туристы проедут по самому длинному в мире железнодорожному маршруту более 10 тысяч километров. Остановки будут в Уссурийске, Хабаровске, Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Кирове, Костроме и других городах, — рассказали в пресс-службе минтранспорта.

Международные вагоны будут курсировать два раза в месяц. Время в пути займет около восьми дней.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на остров Ольхон грузовики перевозят на отдельной барже с паромом.