Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

«Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», — сказал он на полях ПМЭФ.
По мнению министра, идея об участии переговорщика при разводах достойна поддержки. Обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам, следует ввести на уровне закона, считает он.
На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.