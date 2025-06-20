Минюст выступил за обязательное участие переговорщика при разводах

На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 34 процента россиян уверены, что нет непреодолимых препятствий, которые могли бы помешать людям развестись. При этом 30 процентов уверены, что помешать разводу может неспособность решить, с кем будут жить дети, 29 процентов видят препятствие в материальной несамостоятельности одного из супругов, а 11 процентов — в осуждении близких родственников и друзей.