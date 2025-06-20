Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка

О планах провести серьезную донастройку белорусской системы образования президент Александр Лукашенко заявил 20 июня во время церемонии награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщает БелТА.
По его словам, в ближайшее время серьезно, еще раз, будут рассмотрены некоторые проблемные вопросы образования.
«Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он напомнил свое обещание не возвращаться к образованию, потому что эти реформы людям уже надоели.
«Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами», — отметил президент.
Александр Лукашенко подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы молодежи было легче после ухода со сцены нынешнего поколения управленцев.
«Будем эти авгиевы конюшни расчищать. Мы не останавливаемся на том, что у нас есть сегодня в системе образования», — констатировал глава государства.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время — и это молодежь.
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