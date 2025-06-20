В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Правоохранители нагрянули в два хостела после обращений жителей столицы о проживании там нелегальных мигрантов, сообщается в Telegram-канале московского главка СК России.
«Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Следователи проводят обыски в указанных хостелах», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что иностранцев задержали, их проверяют на соблюдение миграционного законодательства и на возможное совершение иных правонарушений. Руководство хостелов проходит следственную и процессуальную проверку.