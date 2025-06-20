Приемная кампания: условия поступления и перспективы обучения

В 2025 году российские вузы получили свыше 619 тысяч бюджетных мест, согласно заявлению министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Уфимский государственный нефтяной технический университет предлагает абитуриентам более 4100 бюджетных мест по различным направлениям подготовки.
КАЧЕСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ.
В текущем году в университете и его филиалах открыты новые программы, соответствующие актуальным требованиям рынка труда, включая цифровые технологии, экономику, управление проектами, IT и инженерию. УГНТУ реализует подготовку не только специалистов для нефтегазовой отрасли, но и архитекторов, строителей, энергетиков, экологов, IT-специалистов, дизайнеров, экономистов и PR-менеджеров.
Студенты имеют возможность проходить практику в ведущих компаниях. В университете действуют программы индивидуализации обучения, включая формирование групп повышенного уровня подготовки для студентов с высокими баллами ЕГЭ и победителей олимпиад. Размер стипендии может достигать 100 тысяч рублей, также предусмотрены именные стипендии от компаний-партнеров.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.
При поступлении учитываются индивидуальные достижения: победы в олимпиадах, золотой значок ГТО, аттестат с отличием. Дополнительные баллы начисляются в соответствии с установленными правилами приема.
УГНТУ входит в число ведущих технических вузов России, имеет статус регионального опорного университета, является базовым вузом ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг» и стратегическим партнером ПАО «НК “Роснефть”. В 2020 году университет вошел в “Лигу вузов” ПАО “Газпром нефть”.
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