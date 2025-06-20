Приемная кампания: условия поступления и перспективы обучения

В текущем году в университете и его филиалах открыты новые программы, соответствующие актуальным требованиям рынка труда, включая цифровые технологии, экономику, управление проектами, IT и инженерию. УГНТУ реализует подготовку не только специалистов для нефтегазовой отрасли, но и архитекторов, строителей, энергетиков, экологов, IT-специалистов, дизайнеров, экономистов и PR-менеджеров.