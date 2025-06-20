В Тобольске вынесли приговор подростку за подготовку к массовому убийству

Судом установлено, что с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года, находясь в Тобольском районе, юноша с целью нападения на учебное заведение в интернете искал информацию с описанием способов и обстоятельств массового убийства педагогов и учащихся, создал необходимые условия для совершения преступления. Реализовать план он не смог — о его намерениях стало известно правоохранителям.