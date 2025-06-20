В Тобольске вынесли приговор подростку за подготовку к массовому убийству

ТЮМЕНЬ, 20 июн — РИА Новости. Тобольский районный суд приговорил к четырем годам колонии и принудительному лечению у психиатра подростка, который в течение двух лет готовился совершить массовое убийство сотрудников и обучающихся одного из учебных заведений, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Судом установлено, что с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года, находясь в Тобольском районе, юноша с целью нападения на учебное заведение в интернете искал информацию с описанием способов и обстоятельств массового убийства педагогов и учащихся, создал необходимые условия для совершения преступления. Реализовать план он не смог — о его намерениях стало известно правоохранителям.
«Несовершеннолетний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также назначены меры… в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях с исполнением по месту отбывания наказания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что несовершеннолетний являлся сторонником деструктивных идеологий и субкультур, разделял идеологию международного молодежного движения, которое пропагандирует убийства на территории и внутри учебных заведений, признано террористическим и запрещено в России.