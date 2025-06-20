В Гафурийском районе Башкирии прошел крестный ход Табынской иконы

Многотысячный крестный ход с чудотворной Табынской иконой Божией Матери прошел в пятницу, 20 июня, в Гафурийском районе Башкирии. Это событие знаменует ежегодное возвращение святыни к месту ее явления в XVI веке — гроту у Соленого Ключа близ села Табынское (Красноусольский). Шествие началось с молебна у Свято-Вознесенского скита, продолжилось через поселок Красноусольский с остановкой у храма «Живоносный Источник» и завершилось у святых источников.