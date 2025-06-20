В Гафурийском районе Башкирии прошел крестный ход Табынской иконы

Многотысячный крестный ход с чудотворной Табынской иконой Божией Матери прошел в пятницу, 20 июня, в Гафурийском районе Башкирии. Это событие знаменует ежегодное возвращение святыни к месту ее явления в XVI веке — гроту у Соленого Ключа близ села Табынское (Красноусольский). Шествие началось с молебна у Свято-Вознесенского скита, продолжилось через поселок Красноусольский с остановкой у храма «Живоносный Источник» и завершилось у святых источников.
Лик Богородицы отличается выраженной строгостью и скорбью. Источник: «КП-Уфа».
ПОДВИГ ВЕРЫ.
Ежегодный многодневный крестный ход с Табынской иконой снова возродился в 1992 году. Охватывает тысячи километров по территории нескольких регионов (Башкирия, Оренбургская, Челябинская, Самарская области и др.) и длится несколько месяцев, становясь крупнейшим православным шествием в Урало-Поволжском регионе.
Ежегодный многодневный крестный ход с Табынской иконой охватывает тысячи километров по территории нескольких регионов. Источник: «КП-Уфа».
Сегодня Табынская икона — это главная официальная православная святыня в Башкирии. Также она является объектом межрегионального почитания: перед ней молятся русские, башкиры, татары, чуваши, мордва и другие.
Икона стала общим духовным символом и защитницей для всех жителей края, независимо от происхождения, что заложило основу ее межнационального почитания. Источник: «КП-Уфа».
Табынская икона относится к редкому иконографическому типу «Одигитрия» (Путеводительница), но с уникальными особенностями. Лик Богородицы отличается выраженной строгостью и скорбью. Уникальность иконы — в ее глубокой связи с историей освоения Южного Урала. Икона быстро стала общим духовным символом и защитницей для всех жителей края, независимо от происхождения, что заложило основу ее межнационального почитания. Основное место пребывания чтимого списка — Свято-Вознесенский Табынский мужской монастырь (скит) в селе Табынское, откуда и начинается большой крестный ход.