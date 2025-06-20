Шесть сотрудников Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами

В канун юбилея — 125 лет со дня основания старейшей электростанции Поволжья — в Самаре прошло торжественное награждение отраслевиков.
Событие собрало на одной площадке представителей городской и областной власти, энергетиков и общественность.
Шесть сотрудников Самарской ГРЭС (входит в состав «Т Плюс») были отмечены за профессиональные достижения и заслуги перед городом.
Их труд напрямую связан с тем, чтобы в домах самарцев было тепло, работала горячая вода и не гас свет — даже в самые холодные дни.
Антон Алексеев, Валерия Грибацкова и Александр Стародубцев удостоены Благодарности Минэнерго России.
За вклад в надёжную работу тепловых сетей благодарственными письмами от Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области награждены Идрис Ихсанов, Дмитрий Безлапов и Андрей Селезнёв.
Высоких наград удостоены и другие специалисты: Владимир Медведев и Сергей Беляков получили звание «Заслуженный работник ПАО “Т Плюс”, а Людмила Гребешкова и Юрий Панихин — Благодарность генерального директора компании.
«От каждого сотрудника ГРЭС зависит комфорт десятков тысяч жителей. Коллектив уже более века обеспечивает стабильность и тепло в домах. От всей души поздравляю станцию с юбилеем и желаю развития, крепкого здоровья и новых свершений», — сказал в своём выступлении глава города Иван Носков.
Как отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, сегодняшняя Самарская ГРЭС — это не просто памятник инженерной мысли, а жизненно важная часть городской инфраструктуры.
Она обеспечивает теплом и горячей водой более 1600 домов, больниц, школ, административных зданий. А когда-то именно с её запуска началось развитие централизованного энергоснабжения в городе.
Филиал «Т Плюс» «Самарский» объединяет тепловые станции и теплосетевые хозяйства в четырёх крупных городах области: Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.
В его состав входят пять ТЭЦ и одна ГРЭС — включая такие ключевые объекты, как Самарская ГРЭС и ТЭЦ ВАЗа.
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