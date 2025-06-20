Шесть сотрудников Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами

«От каждого сотрудника ГРЭС зависит комфорт десятков тысяч жителей. Коллектив уже более века обеспечивает стабильность и тепло в домах. От всей души поздравляю станцию с юбилеем и желаю развития, крепкого здоровья и новых свершений», — сказал в своём выступлении глава города Иван Носков.