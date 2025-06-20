Более 2 млн тенге получит водитель за повреждение авто в Атырау

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску о возмещении материального ущерба, причиненного в результате ДТП, рассмотрел Атырауский городской суд.
Из материалов дела следует, что ответчик, находясь в Атырау, на своей автомашине совершил столкновение с автомобилем, принадлежащим истцу. В результате истцу был нанесен материальный ущерб.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Атырау ответчика признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 610 КоАП.
В суде представитель истца просил взыскать сумму материального ущерба, нанесенного действием ответчика, в размере 2 214 363 тенге, а также судебные расходы. Представитель ответчика не признал иск и просил в возмещении ущерба отказать.
Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу истца 2 214 363 тенге. Решение суда пока не вступило в законную силу.