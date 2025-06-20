У пермского министра изъяли дом и квартиру в Сочи

По данным ведомства, региональный министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок купил загородный дом в Пермском районе и квартиру в Сочи за счёт источников дохода, законность которых не была подтверждена. При этом фактически стоимость приобретенных и оформленных на третье лицо объектов недвижимости составила около 23 миллионов рублей. Сделки были выявлены при проверке прокуратуры.