Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимская стройкомпания уклонилась от уплаты налогов на 157 млн рублей

СК Башкирии вернул в бюджет 157 млн рублей налоговой задолженности.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе Следственный комитет завершил расследование дела против директора строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, с января 2018 по декабрь 2020 год руководство фирмы занижало налоговые обязательства, используя фиктивные договоры с подставными контрагентами, что позволило незаконно сэкономить более 157 миллионов рублей.

Нарушения выявили в ходе налоговой проверки, после чего материалы передали в СК, а затем было возбуждено уголовное дело. Спустя время подозреваемый полностью погасил задолженность, перечислив в бюджет недоимку по НДС (свыше 130 миллионов рублей), налогу на прибыль (27 млн рублей) и штраф (708 тысяч рублей). Общая сумма возмещенного ущерба превысила 164 миллиона.

Учитывая полное погашение задолженности, уголовное дело в отношении директора прекращено на основании норм УПК РФ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.