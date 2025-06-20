Уфимская стройкомпания уклонилась от уплаты налогов на 157 млн рублей

Нарушения выявили в ходе налоговой проверки, после чего материалы передали в СК, а затем было возбуждено уголовное дело. Спустя время подозреваемый полностью погасил задолженность, перечислив в бюджет недоимку по НДС (свыше 130 миллионов рублей), налогу на прибыль (27 млн рублей) и штраф (708 тысяч рублей). Общая сумма возмещенного ущерба превысила 164 миллиона.