Уфимская стройкомпания уклонилась от уплаты налогов на 157 млн рублей

В Уфе Следственный комитет завершил расследование дела против директора строительной компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Согласно данным следствия, с января 2018 по декабрь 2020 год руководство фирмы занижало налоговые обязательства, используя фиктивные договоры с подставными контрагентами, что позволило незаконно сэкономить более 157 миллионов рублей.
Нарушения выявили в ходе налоговой проверки, после чего материалы передали в СК, а затем было возбуждено уголовное дело. Спустя время подозреваемый полностью погасил задолженность, перечислив в бюджет недоимку по НДС (свыше 130 миллионов рублей), налогу на прибыль (27 млн рублей) и штраф (708 тысяч рублей). Общая сумма возмещенного ущерба превысила 164 миллиона.
Учитывая полное погашение задолженности, уголовное дело в отношении директора прекращено на основании норм УПК РФ.
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