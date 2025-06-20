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В Екатеринбурге парковки ночью станут бесплатными

На парковках в Екатеринбурге ночью можно будет остановиться бесплатно.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга официально вводят режим бесплатной парковки в ночное время. Такое постановление мэра города Алексея Орлова ожидается в ближайшее время. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

— Парковка станет бесплатной с 20:00 до 08:00, — уточнили в мэрии.

С весны 2025 года штрафы за неоплаченную стоянку ночью уже перестали выписывать. Теперь же их полностью отменят.

Напомним, в Екатеринбурге на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей в связи с проведением фестиваля «Лето на площади». На время фестиваля площадь будет переоборудована в общественное пространство для отдыха и активностей.