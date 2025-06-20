Строительство водовода до Астаны обойдется в $1,3 млрд

Строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до Астаны обойдется в 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о подписании нескольких стратегических соглашений с китайскими партнерами. В их числе — запуск LRT в тестовом режиме уже этой осенью, строительство логистического парка за 150 млн долларов, внедрение сети 10G от Huawei и строительство водовода стоимостью 1,3 млрд долларов.
«По проекту строительства LRT подписан меморандум в части дальнейшей эксплуатации, содержания. Мы планируем этой осенью, уже в сентябре, в тестовом режиме запустить объект. Порядка 150 наших граждан сейчас проходят обучение в Китае. Меморандум предусматривает эксплуатацию системы легкорельсового транспорта совместно с китайскими партнерами», — сказал аким.
Также подписаны документы по гостиничному комплексу Soho Holding на сумму 60 млн долларов и мусоросжигательному заводу с Shenzhen Energy — 230 млн долларов.
Добавим, в минувшем марте был подписан EPC-контракт на строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до Астаны с возведением насосно-фильтровальной станции № 4.
Протяженность водопровода составит 203,06 км (две нитки).
Партнерами по реализации проекта выпступают China Energy International Group и ее дочерняя компания China Gezhouba Group Company Ltd..