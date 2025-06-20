Строительство водовода до Астаны обойдется в $1,3 млрд

Строительство водовода от канала им. К. И. Сатпаева до Астаны обойдется в 1,3 млрд долларов. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.