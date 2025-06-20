В День города улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной

Для удобства горожан и гостей некоторые центральные улицы перекроют, в том числе и отрезок улицы Ленина. Так, 29 июня на полдня перекроют участок Красного проспекта — от площади Свердлова до площади Ленина. По главной улице города пройдет парад городского транспорта и спецтехники, наиболее полно отражающий концепцию «Мой Новосибирск меняется». Он начнется в 13 часов и продлится 40 минут. Это будет единственный показ, без повторов. Площадь Ленина и Красный проспект будут перекрыты с 9 до 15 на время парада, после Красный проспект откроют для транспорта.