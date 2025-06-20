В День города улица Ленина в Новосибирске снова станет пешеходной

В День города «Сибирский Арбат» снова станет пешеходным. Об этом рассказала директор Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.
«День города в этом году выпадает на 29 июня — последнее воскресенье июня. Улицу отдадут в полное распоряжение пешеходов с 6 утра 28 июня до 6 утра понедельника, 30 июня», — пояснила Саркисян.
В 2025 году Новосибирску исполнился 132 года. Организаторы уже подготовили обширную культурно-развлекательную программу. Добавили вокальные и хореографические номера — в итоге получится городской мюзикл в летних декорациях.
Для удобства горожан и гостей некоторые центральные улицы перекроют, в том числе и отрезок улицы Ленина. Так, 29 июня на полдня перекроют участок Красного проспекта — от площади Свердлова до площади Ленина. По главной улице города пройдет парад городского транспорта и спецтехники, наиболее полно отражающий концепцию «Мой Новосибирск меняется». Он начнется в 13 часов и продлится 40 минут. Это будет единственный показ, без повторов. Площадь Ленина и Красный проспект будут перекрыты с 9 до 15 на время парада, после Красный проспект откроют для транспорта.
После парада технику оставят на улице Ленина, которая в праздничные выходные станет пешеходной. До 20 часов горожане смогут рассмотреть автомобили вблизи.