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Лукашенко заявил, что в вузе можно учиться «сколько надо», но не шесть лет

Лукашенко сказал о пересмотре сроков обучения в белорусских вузах.

Источник: Комсомольская правда

Проблема сроков обучения в белорусских вузах 20 июня во время встречи со студентами и преподавателями была затронута президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

Напомним, что ранее президентом ставилась задача сократить время обучения за счет сокращения часов непрофильных дисциплин.

«Может, один семестр надо изучать дисциплину, а изучают два-три семестра. А потом все это быстро забываем», — подчеркнул глава государства и отметил, что через месяц к этим вопросам вернутся и их серьезно обсудят.

По словам президента, сокращение сроков обучения заменили 4-летней системой с бакалавриатом. Далее студентам возможно пойти в магистратуру.

«Увеличили за счет этого часы и так далее. Вот нам этим путем идти не надо. Надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе три с половиной или четыре года, значит, четыре. Но не шесть», — считает президент.

Президент напомнил, что в свое время категорически запретил «бегать по какому-то Болонскому процессу».

Кстати, Александр Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.

А еще Александр Лукашенко сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время — и это молодежь.

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