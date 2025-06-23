Китайский солдат спас пятерых тонущих людей

Чжан рассказал, что в день происшествия вместе с матерью отдыхал у озера. Внезапно военный услышал, как несколько человек барахтаются в воде и кричат о помощи. Оказалось, что двое китайцев начали тонуть, и к ним на помощь пришли трое мужчин, которые быстро выбились из сил и тоже нуждались в спасении.