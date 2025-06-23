Китайский солдат спас пятерых тонущих людей

Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая Чжан Вэй спас пятерых тонущих людей в озере Шанцю в провинции Хэнань. Как сообщает South China Morning Post, мужчина едва не погиб сам.
Чжан рассказал, что в день происшествия вместе с матерью отдыхал у озера. Внезапно военный услышал, как несколько человек барахтаются в воде и кричат о помощи. Оказалось, что двое китайцев начали тонуть, и к ним на помощь пришли трое мужчин, которые быстро выбились из сил и тоже нуждались в спасении.
Чжан, не раздумывая, нырнул в воду, чтобы помочь. Когда военнослужащий доставил четвертого человека к берегу, он почувствовал, как сам держится из последних сил. Его мать на берегу начала плакать и просить сына перестать геройствовать, опасаясь, что он может получить травму или утонуть.
Тогда Чжан опустился перед женщиной на колени, извинился перед ней и вновь нырнул в воду. Он все же смог доставить последнего пострадавшего на берег и после этого потерял сознание.
Мужчину доставили в больницу, где он пришел в себя уже на следующий день. От спасенных людей он получил много цветов и красных флажков — символ общественного признания, чести и благодарности. Такие презенты преподносят героям за самоотверженные поступки, мужество или выдающийся вклад в общество.
По словам Чжана, спасение людей — это его долг. «В этой опасной ситуации инстинктивно хочется спасать жизни», — сказал он. Военнослужащий также добавил, что ему тоже было страшно, особенно когда он почувствовал, что выбился из сил. Но мужчина приказал себе не сдаваться и продолжать начатое.
Ранее китаянка спасла сестру из-под колес автомобиля.