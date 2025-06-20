Две улицы в левобережье Новосибирска станут непроезжими

В Новосибирске в связи с работами на теплотрассах станут непроезжими улицы Петухова и Ватутина. Об этом в пятницу, 20 июня сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
Так, улица Ватутина станет непроезжей на пересечении с Новогодней с полуночи субботы, 21 июня и до полуночи понедельника. Закрытие проезда обусловлено устранением провалов на проезжей части над теплотрассой.
А с 23 июня по 2 июля будет закрыт для проезда дублёр улицы Петухова возле ТЦ «Победа» на Петухова, 12/4.
Там будут выполнять работ по замене теплосети диаметром 1000 мм.
«Сожалеем, что доставляем неудобства, просим водителей проявлять осторожность и руководствоваться дорожными знаками. Готовим город к зиме», — добавили в пресс-службе СГК.