Звездным гостем Дня молодёжи в Казани станет певица Дора

Напомним, День молодёжи пройдет в экстрим-парке «УРАМ» и Парке им. Горького 28 июня под общей концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай». Гостей ждут тематические пространства: от экстрим-соревнований и мастер-классов по чирлидингу до встреч с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Особое внимание уделено поддержке талантов и карьерному росту: выставки работодателей, панельные дискуссии и арт-проекты. На площадках фестиваля будет наглядно показано, как молодые люди не просто пользуются предоставленными возможностями, но и созидают на благо всего общества, реализуя свой потенциал через уникальные инструменты поддержки, реализованные в Национальном проекте «Молодёжь и дети» и заложенные в программу «Лето в Татарстане».