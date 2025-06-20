В Ростовской области газифицируют 283 школы и больницы

В Ростовской области в рамках президентского проекта догазификации газовые коммуникации бесплатно подведут к участкам собственников и соцобъектам. Ход работ на экономическом форуме в Санкт-Петербурге обсудили врио губернатора региона Юрий Слюсарь и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
По словам Сергея Густова, к этому моменту на Дону заключили 40382 договора, 37836 из которых уже исполнены. Также подключаются социальные объекты: ранее оформили 153 договора на догазификацию школ и больниц. Ресурс должны получать еще 283 общеобразовательных и медицинских учреждения.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что регион планирует включить в программу максимальное количество донских социальных организаций.
— Наша задача — перевести на газ все объекты, где это технически возможно, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Также в план-график внесли 1429 домов в 96 садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.
Напомним, для некоторых жителей области, в том числе для участников СВО, предусмотрены компенсации до 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и проведение работ. Этой мерой поддержки уже воспользовались 75 участников специальной операции и 232 члена их семей.
Всего по программе развития газоснабжения на Дону в период с 2021 по 2025 годы запланировали газификацию 343 населенных пунктов, в которых в общей сложности находятся почти 36 тысяч домов. Кроме того, на природный газ должны перевести 148 котельных.
По итогам встречи представители правительства Ростовской области и газовой компании подписали протокол, подтверждающий масштабные планы по газификации.
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