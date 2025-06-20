Зафиксирован быстрый рост стойкости вируса птичьего гриппа к действию антител

В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а за 2024 год в США эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно фиксировались на молочных фермах и птицефабриках.