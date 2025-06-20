Волонтера из «Армии красоток» Россинскую осудили на 22 года за госизмену

«Иногда слабость такая, что у меня трясутся даже ноги, стою, держась за что-нибудь. Давит в районе переносицы — слезного канала, когда острая головная боль, в ушах не только гудит, но и может быть острая боль, как при сильном воспалении. До ужаса болит шея, плечи, наклоняю голову — треск, поднять чуть-чуть руку и стреляет до лопаток. Онемения (иногда в течение дня стреляет по несколько секунд) в подбородке и губе», — писала она в письме из СИЗО.