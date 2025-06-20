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Лукашенко высказался о тех, кто «тиктокается» в Беларуси

Лукашенко высказал свое отношения к любителям поплакаться в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня на церемонии награждения лучших выпускников и преподавателей вузов высказал свое отношения к любителям поплакаться в TikTok, сообщает БелТА.

По его словам, некоторые педагоги жалуются в TikTok на необходимость посещать учеников на дому или критически отзываются о других аспектах работы.

«Я прочитал то, что писали в “тиктоках”, “тиктокались” наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие реагируют: “Вот, заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь…”, — привел пример президент.

Глава государства отметил, что подобные посещения необходимы, чтобы видеть студента, ученика не только на лекциях и уроках, но и знать, какая ситуация у него дома, знать родителей.

«Поэтому, когда будете в “тиктоках” чего-то пописывать, вы помните это: везде нужен труд», — отметил Александр Лукашенко.

Кстати, Александр Лукашенко заявил, что в вузе можно учиться «сколько надо», но не шесть лет. Назрел вопрос о пересмотре сроков обучения в белорусских вузах.

А тем временем Александр Лукашенко сказал, что систему образования Беларуси ждет серьезная донастройка.

А еще Александр Лукашенко сказал, у кого в Беларуси наступает золотое время — и это молодежь.

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