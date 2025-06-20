Лукашенко высказался о тех, кто «тиктокается» в Беларуси

«Я прочитал то, что писали в “тиктоках”, “тиктокались” наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие реагируют: “Вот, заставляют к ученикам домой ходить, а там алкаши такие-сякие, как туда зайдешь…”, — привел пример президент.