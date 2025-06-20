В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню памяти и скорби

21 и 22 июня в Самарской области пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби — дате начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни более 27 миллионов человек.
Вечером 21 июня в Самаре на площади Славы волонтёры создадут огненную инсталляцию в рамках акции «Огненные картины войны» и примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Участники также возложат цветы и лампады к Вечному огню.
22 июня в 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания. На это время будет приостановлено теле- и радиовещание, а в храмах зазвонят колокола.
Также 22 июня в городах и районах Самарской области состоятся памятные церемонии, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны.
Ранее мы писали, что 29 и 30 июня в Самарском Софийском соборе будет находиться ковчег с мощами Святителя Тихона.
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